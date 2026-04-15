Лавров сообщил о планах Запада создать новый военный блок с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о продвижении Западом идеи создания нового военного блока с участием Украины.

На пресс-конференции по итогам официального визита в Китай глава МИД РФ сообщил, что обсуждается формат, при котором Украина станет не просто участником, а одним из ключевых элементов объединения. В частности, такую идею продвигает бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, уточнил Лавров.

Напомним, в НАТО открыто заявляют, что в краткосрочной перспективе Украина не сможет вступить в объединение. По словам генсека альянса Марк Рютте, США, Германия, Венгрия и Словакия "сдерживают этот процесс", а потому вопрос о вступлении не стоит в повестке.

При этом президент США Дональд Трамп недавно заявил, что всерьез задумался о выходе страны из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана. В связи с этим эксперты заговорили о возможном распаде Североатлантического альянса.