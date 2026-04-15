В России приняли план помощи семьям

В России принят модельный региональный план мероприятий, направленных на семьесбережение, он утвержден вместе с тремя федеральными министерствами - Минпросом, Минтрудом и Минздравом. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, план направлен в регионы и нацелен на помощь семьям с детьми и профилактику социального сиротства, то есть когда дети остаются фактическими сиротами при живых родителях. Он содержит 63 пункта и предусматривает совершенствование нормативно-правового регулирования в этой сфере, развитие "стационарозамещающих технологий", ориентированных на сохранение детей в семье, и оказание помощи семьям, в которых родители или дети имеют алкогольную или наркотическую зависимость.

Многие эксперты говорят о том, что работа органов опеки в основном сводится к отобранию детей из семьи и помещению их в казенные учреждения, где государство на них тратит деньги, которые оно могло бы направить на помощь семье. Сама детский обмудсмен признала в прошлом году, что около 25% детей, содержащихся в российских детских домах, находятся там необоснованно. Государство не предпринимает достаточно усилий, чтобы помочь семье, считает Львова-Белова.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее назначении председателем Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей".