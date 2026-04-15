Судебные долги, крысы на детских площадках и КРТ. Алексей Вихарев рассказал, что волнует жителей Екатеринбурга

15 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Судебные долги, крысы на детских площадках и КРТ. Алексей Вихарев рассказал, что волнует жителей Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев рассказал о самых интересных запросах жителей города. Последние приемы граждан прошли в отделении "Единой России" и его приемной и касались как жилищных, так и финансовых тем.

Интерес вызвал запрос жителей из Орджоникидзевского района, чей дом не числится в списке комплексного развития территории, однако земля, на которой он стоит, все же есть в реестре КРТ. Депутат лично все перепроверил и пообещал уточнить у горадминистрации, нужно ли горожанам готовиться к переезду.

Прием граждан у депутата Алексея Вихарева(2026)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

По личному вопросу обратилась Людмила, которая все никак не могла вернуть у знакомых одолженные ею деньги. Даже после выигранного суда екатеринбурженка продолжала ждать возвращения денег, а после решила обратиться к депутату. Алексей Вихарев направил депутатский запрос в адрес судебного пристава, чтобы проверить, какие действия он предпринимает для взыскания долга.

Очередной вопрос традиционно касался вывоза мусора. Елена рассказала, что возле "Монетки" и жилых домов на Уралмаше устроили свалку. Из-за этого крысы совсем обнаглели и стали забегать в подъезды домов и на детские площадки. Сколько бы жильцы не просили магазин разобраться со своей контейнерной площадкой на ул. Уральских рабочих, 50 - все бесполезно.

"Отправил запрос главе Орджоникидзевского района, провели проверку и, как ожидалось, выявили ряд нарушений. Сейчас собственнику земли выдали предписание. Пообещали все убрать и впредь не допускать свалок. Также написал запрос мусорному регоператору, чтобы провели сверку с предпринимателями, проверили наличие договоров на вывоз мусора и актуальные объемы в них", - рассказал Алексей Вихарев.

Прием граждан у депутата Алексея Вихарева(2026)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Еще один вопрос удалось решить в марте - он касался недобросовестной работы УК по уборке снега. В микрорайоне Европейский сваливали горы снега после уборки улиц на спортплощадку. Жильцы писали жалобы, но сугробов на площадке становилось больше. Тогда была собрана инициативная группа, которая и обратилась за помощью . Депутат отметил, что снег, собранный с улиц, несет в себе реагенты, автомобильные масла, мусор и прочую грязь, а потому его категорически нельзя складировать в городе и, тем более, на спортивных площадках, где играют дети. Запрос главе Екатеринбурга Алексею Орлову мгновенно дал результат - после проведения проверки управляющей компании выдали предписание, а снег в один день просто исчез.

Теги: Екатеринбург, Алексей Вихарев, КРТ, УК, депутат, прием граждан


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

