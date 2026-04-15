Судебные долги, крысы на детских площадках и КРТ. Алексей Вихарев рассказал, что волнует жителей Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев рассказал о самых интересных запросах жителей города. Последние приемы граждан прошли в отделении "Единой России" и его приемной и касались как жилищных, так и финансовых тем.

Интерес вызвал запрос жителей из Орджоникидзевского района, чей дом не числится в списке комплексного развития территории, однако земля, на которой он стоит, все же есть в реестре КРТ. Депутат лично все перепроверил и пообещал уточнить у горадминистрации, нужно ли горожанам готовиться к переезду.

По личному вопросу обратилась Людмила, которая все никак не могла вернуть у знакомых одолженные ею деньги. Даже после выигранного суда екатеринбурженка продолжала ждать возвращения денег, а после решила обратиться к депутату. Алексей Вихарев направил депутатский запрос в адрес судебного пристава, чтобы проверить, какие действия он предпринимает для взыскания долга.

Очередной вопрос традиционно касался вывоза мусора. Елена рассказала, что возле "Монетки" и жилых домов на Уралмаше устроили свалку. Из-за этого крысы совсем обнаглели и стали забегать в подъезды домов и на детские площадки. Сколько бы жильцы не просили магазин разобраться со своей контейнерной площадкой на ул. Уральских рабочих, 50 - все бесполезно.

"Отправил запрос главе Орджоникидзевского района, провели проверку и, как ожидалось, выявили ряд нарушений. Сейчас собственнику земли выдали предписание. Пообещали все убрать и впредь не допускать свалок. Также написал запрос мусорному регоператору, чтобы провели сверку с предпринимателями, проверили наличие договоров на вывоз мусора и актуальные объемы в них", - рассказал Алексей Вихарев.

Еще один вопрос удалось решить в марте - он касался недобросовестной работы УК по уборке снега. В микрорайоне Европейский сваливали горы снега после уборки улиц на спортплощадку. Жильцы писали жалобы, но сугробов на площадке становилось больше. Тогда была собрана инициативная группа, которая и обратилась за помощью . Депутат отметил, что снег, собранный с улиц, несет в себе реагенты, автомобильные масла, мусор и прочую грязь, а потому его категорически нельзя складировать в городе и, тем более, на спортивных площадках, где играют дети. Запрос главе Екатеринбурга Алексею Орлову мгновенно дал результат - после проведения проверки управляющей компании выдали предписание, а снег в один день просто исчез.

