Пожар на Казанском пороховом заводе произошел по техногенным причинам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Татарстана.

Оперативные службы прибыли на место ЧП оперативно. Технологический процесс производства на предприятии не остановлен.

Напомним, сегодня на Казанском пороховом заводе произошел пожар, обрушение. Сообщалось о двух пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. На предприятии производится разбор завалов.