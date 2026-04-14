Свердловская полиция применила пистолет-пулемет "Кедр" для остановки пьяного лихача

В Серовском районе Среднего Урала нетрезвый водитель без прав устроил погоню и повредил патрульную машину. Чтобы задержать нарушителя, полицейским пришлось применить табельное огнестрельное оружие: пистолет-пулемет "Кедр" и пистолет Макарова. Сейчас лихач арестован и содержится под стражей.

Подробности спецоперации Накануне.RU рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его сведениям, в дежурную часть ОВД Серова поступил тревожный сигнал о том, что в поселке Ключевой замечен автомобиль ВАЗ-2109 серебристого цвета, водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения.

"В ходе патрулирования вышеописанную "Ладу" наряд ДПС вскоре выявил уже в черте города, у дома №55 по улице Кирова. Инспекторы ГАИ предприняли меры к остановке транспортного средства, включили, как и положено, проблесковые маячки, и с помощью громкоговорящего устройства потребовали прекратить движение. Находившийся за рулем мужчина проигнорировал слова стражей правопорядка и попытался скрыться в направлении города Краснотурьинска по автодороге "Серов – Североуральск – Ивдель", - отметил полковник Горелых.

Началась погоня.

"Шофер с неадекватным поведением совершал постоянные опасные маневры, тщетно мечтая замести следы, чтобы избежать наказания. Он не думал, сколько горя мог причинить обычным законопослушным людям, как это было на днях на Уралмаше, где такой же "горе-шумахер", только на "Лексусе", погубил девушку и искалечил ее ребенка. Гонка длилась больше часа, пока любитель экстремального вождения не повернул резко обратно в сторону Серова. Выбрав удачный для стрельбы участок трассы, инспекторы приняли решение о применении табельного огнестрельного оружия. Сначала сделали предупредительные выстрелы в воздух из пистолета-пулемета "Кедр" и ПМ. А когда стало понятно, что должной реакции ноль, открыли прицельный огонь по колесам. Предсказуемый финал наступил в 23.05. К счастью, никто не пострадал. ВАЗ нарушителя и полицейская "Шкода Октавия" от столкновения получили механические повреждения, восстановлению подлежат", - рассказал Валерий Горелых.

Задержанным оказался 31-летний сварщик местной фирмы по фамилии Соловаров, не имеющий водительского удостоверения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.37 и части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. В момент задержания имел явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,605 мг/л выдыхаемого воздуха, что значительно превышает допустимую норму.

В отношении нарушителя составлены шесть административных протоколов:

по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ – за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления;

по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ – за невыполнение требования об остановке;

по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ – за отсутствие страховки;

по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ – за тонировку, не соответствующую требованиям;

по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ – за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части;

по статье 19.3 КоАП РФ – за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

"Лихач и его 23-летний пассажир ближайшие 14 суток проведут под арестом в камере. Как выяснилось в ходе разбирательства в территориальном ОВД, хозяин "девятки" имеет целый букет судимостей, в том числе по статьям 158, 166, 116 и 163 УК РФ. Скорее всего, попытка спешно ретироваться от нарядов ГАИ – это для него просто цветочки в сравнении с прошлыми криминальными эпизодами", - отметил представитель полиции.

Начальник ГУ МВД Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков поручил сотрудникам УСБ тщательно разобраться в ситуации. У сыщиков есть основания подозревать пару задержанных лихих серовчан еще в одном диком поступке.

"В тот же день, но чуть раньше, чем была погоня со стрельбой, у них произошел конфликт на бытовой почве с молодой местной женщиной. Ее жестоко избили, причинив множественные травмы и переломы. Затем жертву нападения силой вытащили из дома на улицу и пытались поместить в багажник все той же злополучной "девятки". Собранные по данному факту материалы полиция Серова направила для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в органы СКР", - резюмировал Валерий Горелых.