Более 300 млн рублей выделили на выплаты жителям Белгородской области

Более 300 миллионов рублей из резервного фонда поступили в распоряжение правительства Белгородской области для выплат компенсаций жителям региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, с четверга эти средства начнут поступать жителям приграничья, пострадавшим в результате атак ВСУ.

Губернатор уточнил, что более 700 человек получат единовременную материальную помощь – по 15 тысяч рублей. Еще порядка 2000 человек выплатят по 75 и 150 тысяч за потерю имущества.

На прошлой неделе Гладков сообщил о жалобах жителей на задержку выплат за потерю жилья. Он пояснил, что областные власти пока не получили деньги, выделенные правительством России на эти цели.