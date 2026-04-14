Перед майскими праздниками на Среднем Урале досрочно переведут детские пособия

Детские пособия семьям Свердловской области переведут досрочно - 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России по региону, ссылаясь на предстоящие майские праздники.

Перенос коснется только тех, кто получает средства на карту или счет. Речь идет о едином пособии для семей с детьми и беременных женщин, пособие на первого ребенка до трех лет и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам.

Ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала ожидается 5 мая, а 8-го ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет получат работающие родители.

Доставка через Почту России, как и прежде, начнется с 3 мая. Дату выплаты можно уточнить в своем почтовом отделении.

В Социальном фонде также напоминают, что перечисление средств осуществляется в течение всего дня - в зависимости от работы банка. По любым другим вопросам можно обратиться в Единый контакт-центр по бесплатному номеру: 8 (800) 100-00-01.