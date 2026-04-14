В Ханты-Мансийске мигрант пытался откупиться от автоинспекторов

В Ханты-Мансийске иностранный гражданин пытался откупиться от автоинспекторов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

11 апреля 2026 года в вечернее время инспекторы отдельной роты ДПС отдела Госавтоинспекции МОМВД России "Ханты-Мансийский" остановили автомобиль Hyundai Solaris.

За рулем находился гражданин ближнего зарубежья 1995 года рождения. Он выехал на полосу встречного движения в зоне действия разметки 1.1, причем повторно. При составлении протокола по ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ водитель попытался избежать ответственности, предложив инспекторам взятку. Несмотря на предупреждения, он положил на коврик возле пассажирского сиденья две купюры по 5 000 рублей.

Сотрудники полиции вновь разъяснили нарушителю противоправный характер его действий и потребовали покинуть транспортное средство. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество"). Фигурант помещен в изолятор временного содержания. При подтверждении вины полиция примет меры пресекательного характера по линии миграции.