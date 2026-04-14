В Челябинской области "накрыли" работу крупной группы дроппероа

В Челябинске прекращена работа крупной группы дропперов – посредников, которые переводят через свои счета деньги, полученные преступным путём.

Организаторы покупали банковские карточки и телефонные sim-карты жителей региона с передачей полного доступа к учетной записи соответствующего мобильного приложения. Через подконтрольные счета дропперов махинаторы проводили финансовые потоки, выводя деньги с нелегальных интернет-площадок и участвуя в торговле криптовалютой. Только в Южноуральске полицейские за один вечер задержали более 30 молодых людей, которым вменили предоставление своих услуг мошенникам.

Непосредственно операции проводили в пунктах обмена криптовалюты. Два офиса располагались в Челябинске в нежилых помещениях многоквартирного дома в Центральном районе. Ещё один криптообменник находился в Москве. Организаторов всех трёх офисов задержали. Изъяты почти 200 мобильных телефонов и больше 100 банковских карт, баланс каждой из которых составлял в среднем 100 тыс. руб. Началось расследование, сообщает управление МВД по Челябинской области.