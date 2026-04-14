В Екатеринбурге обновят стоянки "Городской службы автопарковок"

В Екатеринбурге собираются обновить стоянки, относящиеся к "Городской службе автопарковок". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской думы.

Всего к учреждению по городу относится 60 объектов. В планах – создание диспетчерского центра и оснащение парковок автоматизированными шлагбаумами.

Как отмечают в думе, перемены будут постепенными. Одной из первых обновление ждет стоянку возле Уральского центра народного искусства.

Напомним, что в начале нынешнего года в Екатеринбурге ввели систему постоплаты на платных парковках.