В Германии жалуются на умственную деградацию молодежи

Население Германии стремительно глупеет. Сегодня в стране почти не найти образованных и читающих людей, пишет Berliner Zeitung.

В стране, подарившей миру великих писателей и поэтов, молодые люди все чаще испытывают аллергию к чтению вообще. То, что происходит в вузах, вызывает глубокий пессимизм, говорит историк Михаэль Зоммер. Студенты жалуются, что им что-то нужно читать, на что они уже не способны, так как привыкли лишь разглядывать картинки. И это не субъективное восприятие.

Результаты PISA - международной программы по оценке учащихся - это подтверждают. С 2018 по 2022 гг. Германия потеряла 18 баллов по чтению, 25 по математике и 11 по естественным наукам. Это очень много и говорит о сильном ослаблении умственных способностей немецких школьников. А в вузах студенты практически не способны учиться. Многие не знают простейших понятий или слов родного языка, возмущен Зоммер. Он считает, что в Германии создана культура нежелания добиваться успеха, когда неудачники считаются образцами для подражания.

"Мы разучились называть невыполнение обязательств таковым и наказывать его оценкой "неудовлетворительно". Если пропускать все и всех, чтобы приукрасить статистику, не стоит удивляться качественному результату в конце цепочки. Горькая ирония заключается в том, что этот провал демонстрируется на примере высших эшелонов власти", - передает издание позицию историка.