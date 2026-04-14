Белоярский городской суд арестовал имущество бывшего заместителя начальника отдела МВД

Белоярский городской суд ХМАО-Югры наложил арест на имущество бывшего заместителя начальника отдела МВД России по Белоярскому району на общую сумму 14,5 миллиона рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Экс-полицейский обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, фигурант заключал фиктивные государственные контракты, а также неоднократно получал взятки за непривлечение к ответственности иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство в Белоярском. Общая сумма взяток превысила 200 тысяч рублей.

Как уточнили в СК РФ по Югре, в ходе исполнения госконтракта по сбору и вывозу снега с территории отдела МВД подрядчик работы не выполнил, однако обвиняемый дал указание составить акты приёмки-передачи. После оплаты предприниматель передал ему 200 тысяч рублей по ранее достигнутой договорённости.