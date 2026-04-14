Мэр Хабаровска в ходе осмотра дороги в Байкальском переулке сообщил, что ремонт будет проходить в два этапа

Мэр Хабаровска совместно с депутатами городской и краевой дум лично проинспектировал состояние дороги в Байкальском переулке. Эта автодорога ведет к школе № 68 и детскому саду «Верботон». Поэтому состояние дорожного участка крайне важно.

Мэр отметил, что проезжая часть нуждается в ремонте.

«Спасибо нашим активным горожанам за их позицию. К решению этого вопроса уже активно подключились депутаты городской думы и Законодательной думы Хабаровского края. Только в тесном взаимодействии с активом микрорайона мы сможем сделать эту территорию комфортной и безопасной. Проблемы здесь очевидны - разбитая трасса и серьезное заужение дороги. Переулок будем ремонтировать. Весь проект мы разобьем на два этапа: 2026 и 2027 годы. Проведем комплексные работы: не просто заменим асфальт, а обустроим полноценные тротуары, установим современные системы освещения и ливневой канализации. Для нас принципиально важно обеспечить безопасность пешеходов, особенно детей, так как рядом находятся школа и детский сад», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Еще одна важная задача состоит в обновлении трассы с тем, чтобы осуществить оптимизацию торговых площадей. Киоски, которые на данный момент расположены вдоль дороги, препятствуют расширению проезжей части и созданию парковочных мест.

«Состояние и расположение торговых точек в переулке нас не удовлетворяет. Мы поработаем вопрос с предпринимателями и предложим им свободные места на рынке в районе 68-й школы. Это позволит нам освободить место под обустройство заездных карманов, чтобы припаркованные машины не занимали дорогу и не мешали движению транспорта», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В ходе проектирования работ специалистам предстоит рассмотреть возможность расширения проезжей части на 1-1,5 метра за счет использования свободных муниципальных земель и переноса опор освещения. При разработке решений проектировщики будут учитывать требования безопасности и технические возможности.

В ходе рабочего осмотра мэр Хабаровска также пообщался с жителями микрорайона.

«Благодарим вас, что обратили внимание на этот переулок. Ходить с коляской здесь крайне не удобно. Рады, что проблема решиться. Хорошо, что улицу Выставочную сделали. Теперь там комфортно передвигаться. Ждем перемен и здесь», - рассказала Дарья, местная жительница.

Напомним, накануне в ходе рабочей поездки участок этой и других дорог осмотрел губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Губернатор отметил, что проблем в городе много, но краевые власти будут оказывать поддержку мэрии в их решении.