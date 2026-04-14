Не "по собственному", а "утрата доверия": Суд обязал изменить формулировку увольнения бывшего мэра из Прикамья

Пермский краевой суд признал незаконным решение о досрочном прекращении полномочий главы Сивинского округа Юрия Кабанова в связи с отставкой по собственному желанию, сообщает "Ъ-Прикамье".

Суд обязал местную думу рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Кабанова в связи с утратой доверия.

Глава Сивинского округа Юрий Кабанов подал в отставку по собственному желанию осенью 2024 года — еще до истечения срока полномочий. В начале 2025 года прокуратура потребовала изменить формулировку увольнения из-за выявленных нарушений закона "О противодействии коррупции".