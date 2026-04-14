В суд направили дело уральца, избившего 13-летнего мальчика на горнолыжном склоне Уктуса

В суд Екатеринбурга направили уголовное дело в отношении местного жителя, избившего 13-летнего школьника на горнолыжном склоне на Уктусе. Об этом сообщает пресс-служба областного СКР.

Напомним, инцидент произошел 17 января 2026 года. По данным следствия, подросток, съезжая по склону на снегокате, по неосторожности сбил супругу обвиняемого. Тот сразу набросился на школьника и нанес ему множество ударов, которые расценены как вред средней тяжести. После избиения фигурант скрылся, однако вскоре его личность была установлена, а он задержан.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 20 января 38-летний Яков Шушарин сам явился в полицию. Сначала правоохранители думали, что он был свидетелем происшествия, но фигурант признался, что именно он избил мальчика. Примечательно, что обвиняемый пришел без адвоката и сразу признал свою вину.

"Мужчина по имени Яков, деятельность которого связана с маркетингом в коммерческой компании, вел себя спокойно, не демонстрировал из себя, что называется, бывалого. Свою вину он сразу признал и выразил сыщикам готовность ответить за свой неразумный поступок. Несмотря на это, было очевидно, что к визиту в МВД он хорошо подготовился. А до этого момента, вероятно, надеялся, что его не вычислят: он сделал новую прическу и сбрил приметные густые темные усы, засветившиеся на фото в Интернете. На Уктусскую гору Яков в день конфликта пришел с супругой и маленькой дочерью для того, чтобы поучить своего ребенка кататься на лыжах. Однако вскоре из-за собственного агрессивного и, откровенно говоря, неадекватного поведения испортил вечер и себе, и своей семье, и пострадавшему мальчику", - отметил полковник Горелых.

Шушарина обвиняют по двум статьям: п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, с применением насилия и угрозой его применения" и п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений".

Правоохранителями был осуществлен осмотр места происшествия, изъяты и проанализированы записи с камер видеонаблюдения, допрошен ряд свидетелей и обвиняемый, изучена необходимая характеризующая документация. По итогам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

