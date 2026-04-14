Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Ветеранам СВО в Тюменской области помогают открыть свое дело

Ветеранам СВО в Тюменской области помогают открыть свое дело, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Участник второй чеченской войны и специальной военной операции из Нижнетавдинского округа Ильдар Нургалеев занимается грузоперевозками. Это дело он мечтал открыть еще во время службы в зоне СВО.

Запустить индивидуальную предпринимательскую деятельность ветерану спецоперации помогли филиал Фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области и региональный центр "Мой бизнес".

"Мне предложили оформить льготный кредит. Фонд также дал хорошие рекомендации в соцзащиту, где выделили безвозмездный грант. Сопровождали на каждом этапе, помогали собрать документацию. Мне есть с чем сравнивать - в 2000 году я вернулся со второй чеченской кампании. Такой поддержки, как сейчас, тогда не было", - прокомментировал военнослужащий.

Ильдар Нургалеев отправился на СВО в марте 2023 года в качестве добровольца. Два года служил минометчиком. Получил два ранения и в июле 2025 года был комиссован.

"Мой дед со стороны матери Герой Советского Союза, со стороны отца тоже все воевали, поэтому иначе я никак поступить не мог", - комментирует Ильдар инициативу стать добровольцем.

Ильдар после службы продолжал ездить на передовую, возил товарищам из своего подразделения гуманитарную помощь.

Теги: ветеран СВО, фонд Защитники Отечества, свое дело


