СМИ: Тарифы на домашний интернет могут вырасти на 30% из-за новых требований к провайдерам

Провайдеры домашнего интернета могут увеличить тарифы на 30% из-за новых ужесточающих требований к их работе. Минцифры России предлагает ввести для таких операторов платные лицензии и обязать их подключаться к СОРМ (установленная у операторов связи система, которая позволяет силовым органам проводить оперативно-разыскные мероприятия), пишет Газета.Ру со ссылкой на главу информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова.

Дополнительные расходы на оборудование и лицензии провайдеры будут вынуждены переложить на плечи абонентов.

"Это может привести к росту цен до 30% вместо 10%, которые агентство TelecomDaily прогнозировало на 2026 год в своем ноябрьском исследовании на основе опроса руководителей интернет-компаний", - говорит эксперт.

Критично нововведения могут отразиться на небольших провайдерах, которые с большой вероятностью будут поглощаться крупными участниками рынка.