Уникальная Детская филармония в Челябинске обретает новые возможности

Новый корпус Детской филармонии имени А.А. в Челябинске осмотрели губернатор Алексей Текслер и народный артист России, пианист Юрий Розум. Этот объект станет одним из ключевых в рамках подготовки к реализации программы «Культурная столица России – 2027».

Алексей Текслер в ходе рабочего визита напомнил, что имя Юрия Розума для Челябинской области имеет особое значение. В Сатке детская школа искусств № 1 носит его имя. А в этом году в рамках нацпроекта «Семья» начато строительство нового здания этой школы.

В недавно возведенном здании для Детской филармонии в Челябинске гостям рассказали о новых возможностях, которые станут доступны после ввода в эксплуатацию.

«У нас уникальная Детская филармония. Я считаю, что у нас одна из лучших репетиционных баз в стране. Развитие детско-юношеского направления в культуре является ключевым, основой дальнейшего развития культуры. Без этого просто невозможно», – отметил губернатор в ходе осмотра.

Новый репетиционный корпус дополнит функциональные возможности инфраструктуры учреждения для осуществления образовательной, концертной и репетиционной работы. Всего в возведенном строителями четырехэтажном здании предполагается 17 репетиционных пространств.

Особенно важно, что после запуска второго корпуса каждая студия культурно-образовательного учреждения получит собственный репетиционный или оркестровый зал. Соответственно, возможности организации регулярной подготовки творческих коллективов вырастут, учебный процесс получит дополнительные возможности для профессионального роста воспитанников.

«Здесь мы сможем выделить целый этаж детской студии при государственном ансамбле танца «Урал». Она на сегодня является самой многочисленной. Здесь занимаются 250 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет. Это огромные возможности и совершенно другой уровень подготовки и комфорта», — обратила внимание директор детской филармонии Татьяна Денисова.

С введением в эксплуатацию нового здания Детская филармония планирует провести дополнительный набор во все действующие студии, открыть дополнительные классы по хореографии детской студии при ГАТ «Урал», сделать регулярными оркестровые сессии на базе детской филармонии для воспитанников детских школ искусств области, развивать оркестровые направления (симфоническое, эстрадно-джазовое, народное), создать детский духовой оркестр и расширить состав подготовительных групп студий.

В ходе осмотра губернатор поставил задачу обеспечить оперативный ввод объекта и уже потом провести торжественное открытие.

В рамках визита в Детскую филармонию маэстро Юрий Розум провел творческую встречу с юными музыкантами и их педагогами.

«Для нас уже традиция, когда приезжают большие артисты, они обязательно приезжают в Детскую филармонию, проводят занятия с детьми. Все это напрямую связано с развитием. И мы это поддерживаем. Огромное спасибо Юрию Александровичу, что сегодня он, несмотря на занятость, провел занятия с детьми», – отметил губернатор.

Юрий Розум от имени музыкального сообщества России поблагодарил руководство Челябинской области за внимание к этой творческой сфере.

«Алексей Леонидович, от всех музыкантов России огромная благодарность, огромное спасибо и низкий поклон, потому что вы это делаете не только для челябинских детей, челябинских педагогов, музыкантов и любителей музыки, вы это делаете для всей России, потому что это пример для всей страны. Вот так должны жить и работать и заниматься в таких условиях дети. Здесь должна звучать музыка. Здесь должны рождаться и расцветать таланты»- сказал Юрий Розум.

В ходе совместного визита в Детскую филармонию губернатор и маэстро договорились о проведении в регионе фестиваля Юрия Розума. А народный артист сообщил, что Фонд Юрия Розума готов принять новых стипендиатов из числа юных музыкантов Челябинской области.