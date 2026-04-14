В Свердловской области рассмотрят дело о мошенничестве с железнодорожными билетами

В Свердловской области будут судить двух сотрудниц кадрового агентства по обвинению в мошенничестве с железнодорожными билетами. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, которая уже утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2023 года обе сотрудницы, закупая билеты для сотрудников ряда предприятий, направляемых на объекты строительства за пределы региона, включали в списки на приобретение билетов и посторонних лиц. Затем, используя подложные доверенности, изготовленные от имени указанных лиц, они возвращали проездные документы в железнодорожные кассы.

Всего было возвращено 493 невостребованных билета, за что обвиняемые успели "накопить" 4,8 млн рублей, которые потратили на собственные нужды.

Обеих обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.