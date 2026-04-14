Мадьяр выступил против принятия Украины в ЕС в обозримом будущем

14 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: Denes Erdos / AP

Мадьяр выступил против принятия Украины в ЕС в обозримом будущем

Лидер победивший на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное принятие Украины в ЕС и не будет участвовать в выделении ей кредита ЕС. Об этом он сказал в своей первой длинной речи в качестве победителя на выборах.
Он отметил, что вступление Украины в ЕС - это вопрос не только не ближайшего времени, но и не ближайших 10 лет. Это признание вряд ли обрадует Зеленского, который упрекал Виктора Орбана в том, что тот против принятия Украины. Мадьяр же сказал, что он с самого начала не поддерживал ускоренное вступление Украины в ЕС.

"Это абсурд - принимать в ЕС государство, которое воюет", - подчеркнул он.

Большинство стран-членов ЕС тоже против быстрого принятия Киева, все должно быть по процедуре, а в Венгрии надо провести референдум по этому вопросу, считает Мадьяр. Правда, когда это произойдет - неизвестно. Вполне возможно, самого Мадьяра к тому времени уже давно не будет на посту премьера.

Еще один вопрос в отношении Украины - урегулирование прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье, в том числе на родной язык.

"Там находятся наши исторические города... Это не такая уж большая просьба, чтобы живущие там венгры могли пользоваться своим родным языком", - заявил он.

Западные СМИ еще до выборов писали, что Мадьяр более европейский, но особого отношения Украине ждать от него не стоит, так как венгры в целом не расположены к Украине.

Теги: Венгрия, Украина, Мадьяр


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети