Мадьяр выступил против принятия Украины в ЕС в обозримом будущем

Лидер победивший на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное принятие Украины в ЕС и не будет участвовать в выделении ей кредита ЕС. Об этом он сказал в своей первой длинной речи в качестве победителя на выборах.

Он отметил, что вступление Украины в ЕС - это вопрос не только не ближайшего времени, но и не ближайших 10 лет. Это признание вряд ли обрадует Зеленского, который упрекал Виктора Орбана в том, что тот против принятия Украины. Мадьяр же сказал, что он с самого начала не поддерживал ускоренное вступление Украины в ЕС.

"Это абсурд - принимать в ЕС государство, которое воюет", - подчеркнул он.

Большинство стран-членов ЕС тоже против быстрого принятия Киева, все должно быть по процедуре, а в Венгрии надо провести референдум по этому вопросу, считает Мадьяр. Правда, когда это произойдет - неизвестно. Вполне возможно, самого Мадьяра к тому времени уже давно не будет на посту премьера.

Еще один вопрос в отношении Украины - урегулирование прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье, в том числе на родной язык.

"Там находятся наши исторические города... Это не такая уж большая просьба, чтобы живущие там венгры могли пользоваться своим родным языком", - заявил он.

Западные СМИ еще до выборов писали, что Мадьяр более европейский, но особого отношения Украине ждать от него не стоит, так как венгры в целом не расположены к Украине.

