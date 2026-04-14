Паслер наградил сборную Свердловской области по биатлону за высокие результаты

Губернатор Свердловской области Денис Паслер встретился со сборной Среднего Урала по биатлону. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, за высокие спортивные достижения он вручил спортсменам и тренерам сборной денежные сертификаты.

"Считаю, что этот зимний сезон для команды Свердловской области был успешным. Чего стоит только золотая победа наших биатлонисток в эстафете на чемпионате России в марте! В целом же по итогам зимнего спортивного сезона 2025-2026 годов наш регион занял второе общекомандное место в рейтинге Союза биатлонистов России", - отметил Паслер.

Всего биатлоном регулярно занимаются более 1,6 тысячи свердловчан. Их спортивная подготовка проводится в восьми отделениях.

"Желаю нашим биатлонистам и тренерскому штабу дальнейших успехов, упорства в подготовке к соревнованиям и уверенности в своих силах!", - добавил губернатор.

Как отметили в департаменте, в 2025 году уральскими биатлонистами было завоевано 28 медалей международного уровня и 146 – всероссийского уровня. В 2026 году у свердловчан уже 15 международных наград и 57 медалей всероссийского уровня.