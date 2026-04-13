Бывший сенатор Савельев получил 10 лет по делу об убийстве

В Москве бывший сенатор Дмитрий Савельев наказан за покушение на убийство. Решение принял Тверской райсуд.

Савельев получил 10 лет. Каким именно будет режим, не сообщается. Бывший сенатор лишён всех госнаград. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав в качестве компенсации морального вреда 5 млн руб., говорится в telegram-канале судов обшей юрисдикции Москвы.

Савельева задержали 2 августа 2024 г. во время выхода из зала заседаний Совета Федерации после того, как по представлению генпрокурора коллеги лишили его неприкосновенности. По версии следствия, в августе 2023 г. в Москве сенатор, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство своему знакомому, который попытался найти киллера.

"Исполнитель" сообщил обо всем силовикам, те организовали инсценировку убийства. После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение.