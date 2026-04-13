Миграционная политика Кубани стала темой обсуждения на планерке ЗСК

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание в региональном парламенте Краснодарского края. В ходе совещания депутаты рассмотрели информацию о миграционной ситуации в регионе. Участие в заседании приняли председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко, начальник управления по миграционным вопросам администрации региона Александр Болдин, заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по краю Денис Килевник, профессор кафедры организации деятельности органов внутренних дел Краснодарского университета МВД России, член экспертно-консультативного совета при профильном комитете ЗСК Алексей Жеребцов.

Открывая совещание, Юрий Бурлако подчеркнул, что вопросы миграции традиционно а обществен являются одними из наиболее проблемных и неоднозначных.

«Миграция – объективное явление, процесс, который неизбежно оказывает серьёзное влияние на экономическую и социальную политику в любом государстве. От того, насколько грамотно выстроена миграционная политика, зависят многие аспекты развития страны. Наш край – регион с благоприятными для проживания и трудовой деятельности климатическими условиями, развитой транспортной инфраструктурой, крупнейшими портами на побережье Азовского и Черного морей, постоянным притоком инвестиций и различными строительными площадками. Все эти условия в совокупности создают привлекательный образ региона, притягивая различные миграционные потоки. Несмотря на то, что миграционная политика государства определяется на федеральном уровне, органам государственной власти субъектов Российской Федерации также представлен ряд полномочий в данной сфере», – сказал Юрий Бурлачко.

Александр Болдин в своем выступлении напомнил, что в Краснодарском крае ежегодно, начиная с 2022 года, вводится запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности. При этом с 1 января 2026 года установлен запрет по всем видам экономической деятельности з исключением строительства нежилых социально-значимых объектов - школ, детсадов, спортсооружений, на которых запрет начал действовать с 1 марта 2026 года. До 31 декабря 2026 года приостановлена выдача патентов иностранным гражданам, въехавшим в страну с 1 марта 2026 года.

Также начальник управления по миграционным вопросам администрации региона отметил, что ежегодно проводится работа по планомерному увеличению коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда края, влияющего на размер фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность на основании патента.

Так, на 2026 год данный региональный коэффициент установлен в размере 8 единиц. Таким образом стоимость патента сейчас составляет 27 283,2 рубля. По словам, Александра Болдина, эта мера, с одной стороны, работает на повышение доходной части бюджета, с другой стороны, на ограничение притока в регион излишней иностранной рабочей силы.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань отметил, что в последние годы в стране идет тенденция по ужесточению миграционного законодательства. Особенно в части усиления контроля за пребыванием в стране мигрантов, повышения ответственности за нарушение миграционного и иного законодательства.

При этом комитет парламента Кубани считает важным обращать внимание на повышение качества взаимодействия всех участников реализации миграционной политики в крае, продолжение работы по улучшению информированности жителей Кубани о роли мигрантов в жизни края, специфике их положения, правовой грамотности самих мигрантов. Также важно более эффективно анализировать и мониторить миграционную ситуацию в крае, организовать результативное выполнение проводимого в крае комплекса мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции.

Эксперт профильного комитета Алексей Жеребцов остановился в своем выступлении на действующем в стране законодательстве, регулирующем вопросы миграции, высказал ряд предложений по его совершенствованию.

В рамках обсуждения Юрий Бурлачко поднял вопрос по прогнозу управления относительно реализации полномочий по регулированию рынка иностранных работников на следующий год в части критериев их привлечения.

Александр Болдин заверил, что ведомство намерено придерживаться принципа приоритетности трудоустройства местных жителей и на будущий год. Квоты на привлечение иностранных работников запрашиваться не будут.

В ходе обсуждения депутаты также высказывали рекомендации по дальнейшему совершенствованию миграционного законодательства и выстраиванию миграционной политики в целом. На вопросы депутатов отвечал и замначальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону Денис Килевник.

По итогам совещания была сформирована резолюция, в которой нашли отражение поднятые вопросы и предложения по теме совещания.