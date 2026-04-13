РЖД продаёт на "Авито" Рижский вокзал

В объявлении говорится, что общая площадь комплекса превышает 7,7 тыс. кв. метров, высота потолков – 10 метров.

О планах РЖД продать Рижский вокзал стало известно еще в начале марта. Ранее план о реализации объекта одобрил кабинет министров России.

Объект планируется продать на аукционе 29 апреля, прием документов – до 20 апреля. Стартовая цена – 4 млрд руб.

"Российские железные дороги" разместили на "Авито" объявление о продаже комплекса зданий московского Рижского вокзала.



