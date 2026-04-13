Россельхознадзор выявил поставку небезопасного мяса в свердловские детсады и школы

В Свердловской области выявлена поставка небезопасных мясных полуфабрикатов в детские сады и школы. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, животноводческая продукция произведена с нарушением требований прослеживаемости и безопасности, а просрочка могла составить до девяти месяцев.

Анализ данных ФГИС "ВетИС" (компонент "Меркурий") показал, что 11 февраля 2026 года ООО "Лабиринт" из Березовского (Свердловская область) произвело 20 тонн мясопродуктов: "Говядина от тазобедренной части. Полуфабрикат мясной крупнокусковой бескостный из говядины замороженный категории А для питания детей дошкольного и школьного возраста" (срок годности с 11.02.2026 по 11.05.2026). Получателем мясопродуктов стало предприятие, тоже ведущее деятельность в Березовском - ООО "Фаворит".

Согласно производственным ветеринарным сопроводительным документам и транзакциям, для изготовления продукции использовалось сырье неизвестного происхождения, которое не соответствует требованиям технических регламентов для детского питания: в частности, говяжья печень, говядина жилованная с соединительной и жировой тканью.

Помимо этого, пока продукция неоднократно перемещалась между ООО "Лабиринт" и ООО "Фаворит", на ней незаконно поменяли сроки годности на целых девять месяцев - с 11.05.2026 на 11.02.2027. После этого продукцию переместили в ООО "ЕвроСмарт" в Полевском.

Управление Россельхознадзора приняло меры в отношении предприятий: в ФГИС "ВетИС" аннулированы производственные ветеринарные сопроводительные документы, получателям продукции направлены информационные письма об изъятии продукции из оборота. Ветеринарному врачу государственной ветеринарной службы вынесено предупреждение, аннулирована регистрация уполномоченного лица ООО "Лабиринт" и ООО "Фаворит" в ФГИС "ВетИС.Паспорт".

По результатам анализа данных информационных систем, Управлением Россельхознадзора усматриваются признаки преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Материалы дела направлены в ГУ МВД России по Свердловской области и в Следственный комитет РФ по Свердловской области.