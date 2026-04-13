Россельхознадзор выявил поставку небезопасного мяса в свердловские детсады и школы

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Россельхознадзор выявил поставку небезопасного мяса в свердловские детсады и школы

В Свердловской области выявлена поставка небезопасных мясных полуфабрикатов в детские сады и школы. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, животноводческая продукция произведена с нарушением требований прослеживаемости и безопасности, а просрочка могла составить до девяти месяцев.

Анализ данных ФГИС "ВетИС" (компонент "Меркурий") показал, что 11 февраля 2026 года ООО "Лабиринт" из Березовского (Свердловская область) произвело 20 тонн мясопродуктов: "Говядина от тазобедренной части. Полуфабрикат мясной крупнокусковой бескостный из говядины замороженный категории А для питания детей дошкольного и школьного возраста" (срок годности с 11.02.2026 по 11.05.2026). Получателем мясопродуктов стало предприятие, тоже ведущее деятельность в Березовском - ООО "Фаворит".

Согласно производственным ветеринарным сопроводительным документам и транзакциям, для изготовления продукции использовалось сырье неизвестного происхождения, которое не соответствует требованиям технических регламентов для детского питания: в частности, говяжья печень, говядина жилованная с соединительной и жировой тканью.

Помимо этого, пока продукция неоднократно перемещалась между ООО "Лабиринт" и ООО "Фаворит", на ней незаконно поменяли сроки годности на целых девять месяцев - с 11.05.2026 на 11.02.2027. После этого продукцию переместили в ООО "ЕвроСмарт" в Полевском.

Управление Россельхознадзора приняло меры в отношении предприятий: в ФГИС "ВетИС" аннулированы производственные ветеринарные сопроводительные документы, получателям продукции направлены информационные письма об изъятии продукции из оборота. Ветеринарному врачу государственной ветеринарной службы вынесено предупреждение, аннулирована регистрация уполномоченного лица ООО "Лабиринт" и ООО "Фаворит" в ФГИС "ВетИС.Паспорт".

По результатам анализа данных информационных систем, Управлением Россельхознадзора усматриваются признаки преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Материалы дела направлены в ГУ МВД России по Свердловской области и в Следственный комитет РФ по Свердловской области.

