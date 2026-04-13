Минздрав создаст реестр отказавшихся от вакцинации россиян

Минздрав России создаст реестр граждан, отказавшихся от прививки. Его будут использовать для ведения информационно-разъяснительной работы. Также будет создана база данных вакцинированных россиян, в которую будут передавать информацию о всех сделанных прививках. В ведомстве призвали не опасаться негативных последствий из-за попадания в реестр антипрививочников, пишет "Коммерсант". Ожидается, что реестр заработает с 1 сентября 2028 года.

Эксперты в области иммунизации считают, что реестр усложнит жизнь тем, кто подделывает справки о вакцинации для детского сада, лагеря или спортивных сборов. Кроме того, статистика по отказавшимся от вакцинации может помочь в прогнозировании возможных вспышек заболеваний.