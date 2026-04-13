За ЖКХ-арт из автомобильных покрышек могут оштрафовать

Лебеди из автомобильных покрышек на клумбах могут стать причиной для штрафа в размере 1-15 тыс. руб., поскольку такие объекты ЖКХ-арта могут наносить вред экологии, передает РБК со ссылкой на юриста и члена ассоциации "ЖКХ Контроль" Ольгу Оберемчук.

По закону шины требуют специальной утилизации, их запрещено выбрасывать в обычные контейнеры для ТБО и крупногабаритного мусора. И оформление клумб может быть расценено как складирование покрышек в неподходящем для этого месте.

"Суды однозначно рассматривают такие конструкции как потенциальный источник загрязнения. Доказать, что это не отходы, а элемент декора, на практике невозможно", - отмечает эксперт.