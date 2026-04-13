Проект «СВОя команда» помогает в реабилитации астраханских ветеранов СВО

Спортивная программа ставит целью помощь в социализации и физической реабилитации ветеранов СВО с поражениями опорно-двигательного аппарата. Организатором проекта выступает ветеран СВО, финалист инициированной губернатором Игорем Бабушкиным региональной кадровой программы «Победоносец», заместитель директора РЦСП «Каспий» Алексей Сикорский. Он проходит стажировку в министерстве физической культуры и спорта региона под наставничеством министра Нины Ивашкиной.

«Опыт участия в боевых действиях показывает, насколько важна поддержка. Проект «СВОя команда» направлен не только на физическую подготовку, но и на формирование коллектива, объединенного общими целями. Мы стремимся доказать, что физические ограничения не являются препятствием для занятия спортом. Участники проекта демонстрируют высокую мотивацию и добиваются видимых результатов», — отметил Алексей Сикорский.

Бойцы учатся заново чувствовать площадку, оттачивают технику перемещения и захвата мяча. Они отрабатывают координацию выпада, ставят жесткие блоки и преодолевают страх падения при борьбе за сложный мяч. В тренировке приняли участие студенты Астраханского технологического техникума. Ребята пришли поддержать бойцов.

«Проект «СВОя команда» — яркий пример того, как спорт становится мощным инструментом возвращения к полноценной жизни. Ребята не просто восстанавливают физическую форму, они обретают боевой дух и веру в свои силы. Мы со своей стороны оказываем полную поддержку этой инициативе и гордимся тем, что такие проекты реализуются в нашем регионе», — отметила министр физической культуры и спорта Астраханской области Нина Ивашкина.