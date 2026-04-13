Все погибшие при пожаре в Ханты-Мансийске не являются родственниками

Стали известны подробности смертельного пожара в Ханты-Мансийске в частном деревянном жилом доме по ул. Чапаева, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным регионального управления СКР, все погибшие - взрослые люди, не связанные между собой родственными связями. Во время тушения пожара и разбора конструкций были обнаружены тела трех мужчин и одной женщины.

По факту произошедшего Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Причина пожара будет установлена во взаимодействии со специалистами противопожарной лаборатории МЧС России и дознавателями ГУ МЧС России по ХМАО-Югре по результатам пожарно-технической экспертизы.

По уголовном делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.