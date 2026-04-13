Убийцу из Екатеринбурга отправили в колонию, несмотря на потерю памяти

Академический районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, "забывшему", что убил человека. Об этой истории рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Убийство произошло в декабре 2025 года, когда Евгений выпивал спиртное с товарищем в одной из квартир района. Во время застолья вспыхнула ссора, и Евгений нанес оппоненту множественные удары ножом, от которых потерпевший скончался.

Евгений заявил в суде, что не мог кого-то убить. По его словам, после застолья он лег спать, а когда проснулся, уже был в отделе полиции и в наручниках. Однако у суда были видеозаписи, на которых видно, что именно Евгений вызывал скорую помощь и лично выходил встречать медиков в подъезд. Экспертиза также подтвердила: на ноже и одежде подсудимого — кровь погибшего, а на рукоятке — отпечатки пальцев Евгения.

Суд признал его виновным в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил наказание в виде 9 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год. Приговор не вступил в законную силу.