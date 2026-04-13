В Тюмени во дворе ребенок провалился в колодец

В Тюмени во дворе ЖК "Скандия" по адресу ул. Фармана Салманова, 3, ребенок провалился в колодец.

Инцидент произошел 12 апреля. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, помощь ребенку оказана находившимися рядом взрослыми.

Прокуратурой Тюменской области поручено прокурору Калининского административного округа Тюмени провести проверку по данному факту, разобраться в причинах происшествия. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.