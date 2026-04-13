Место работы и зарплата: в Рособрнадзоре объяснили, на что ориентируются выпускники при выборе предметов ЕГЭ

В Совете Федерации раскритиковали школьную систему образования за то, что выпускники выбирают для сдачи ЕГЭ естественно-научные предметы, а не историю и литературу.

"Точные науки не сделают из людей паториотов, человека с большой буквы <…> надо мотивировать детей выбирать литературу и историю. Пока одно объяснение – если выпускники не выбирают предметы, то они в дальнейшем им не нужны?" – возмутился вице-спикер СФ Константин Косачев на совещании, посвященном предстоящим ЕГЭ и ОГЭ.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев "приземлил" сенатора, сообщив ему, что выпускники действут абсолютно утилитарно и рационально – они выбирают те предметы, которые требует для поступления специальность в вузе, и это уже вопрос к Минобрнауки, а не к Минпросвещения.

"Семьи выпускников ориентируются на то, где ребенок будет работать и сколько он будет получать. Почему в таком провале были точные науки? Потому что специальности не были востребованы. Обществознание всегда было нелюбимым предметом, но его выбирать стали все – потому что везде стал требованием этот предмет, даже в технических вузах", - объяснил Музаев.

Он добавил, что при текущих усилиях, которые прикладывают власти, "через три года история будет самым выбираемым предметом".

При этом Музаев согласился с Косачевым, предположившим, что литературу не выбирают из-за перегруженности программы списком литературы, необходимой к прочтению. Из-за этого многие выпускники знают программу только в виде отрывков и кратких изложений. Глава Рособрнадзора предложил здесь ориентироваться в том числе на европейский опыт, когда одному ключевому произведению или писателю, например, Шекспиру, посвящают чуть ли не год. Он предположил, что можно так же поступать в российской школе с произведениями Толстого.