Россияне берут кредиты, чтобы оплатить репетиторов детям – сенатор

В Совете Федерации раскритиковали ситуацию с рынком репетиторских услуг в России.

"Черный рынок репетиторов на миллиарды рублей имеет место быть. Родители перестраховываются [и обращаются к репетиторам]. Если вы зайдете в любой выпускной класс и спросите, кто ходит к репетитору, то более 90% поднимут руки. Проблема остается актуальной, люди иногда кредиты берут, чтобы нанять репетитора", - сообщила председатель комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова на совещании, посвященном подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев попытался объяснить причину обращения к репетиторам. По его словам, раньше программа была перегружена, это вынуждало учителей проходить темы "галопам по Европам". Сейчас с этим Минпросвещения, якобы, борется. Еще одна проблема, по мнению Музаева, - обилие необязательных диктантов и контрольных, которые тоже отвлекают и учеников, и педагогов.

"Вошло в моду проводить различные контрольные – муниципальные, областные, партийные! 90 с лишним общественных диктантов, которые на протяжении года навязываются школам. Какой-то великий человек решил, что диктант должен пройти вместо урока. Сейчас должно быть два-три федеральных диктанта, остальное – внеучебная деятельность. Как на шампур было много ненужностей нанизано на школу – на плечи учителей. До 70% времени учебного в году были контрольные. Ну когда тут темы хорошо усваивать? Что-то из этого уже расчищенно, что-то еще надо расчистить", - заявил Музаев.

При этом глава Рособрнадзора согласился с тем, что имеется и просто несоответствие учебников федеральному образовательному стандарту, поскольку сейчас единые линейки учебников есть далеко не повсем предметам. "Процесс смены учебников идет, пока он не завершится – могут быть вопросы. С учебниками история не быстрая будет, она дорогостоящая. Пока линейки учебников не выровняются – будет дисбаланс", - признал Музаев.

Он добавил, что в этом году дополнительно к демо-версиям контрольно-измерительных материалов Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал еще и список всех тем, имеющихся в КИМах, с указанием класса, в котором их проходили.

Ранее стало известно, что в России траты на репетиторов для подготовки к Единому государственному экзамену достигли 450 млрд рублей в год.