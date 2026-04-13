ВС РФ защитил бойца, у которого после ранения хотели забрать выплату

Верховный суд РФ подтвердил право военнослужащих на компенсацию за травмы, полученные при погрузке снарядов бойцов СВО.

Первоначально врачебная комиссия сочла это военной травмой, и военнослужащему была произведена единовременная выплата в размере 3 млн рублей. Однако военный прокурор счел, что это неправомерно и является необоснованным обогащением. Первые две инстанции позицию прокурора не поддержали, но кассационный военный суд согласился с нею, так как формально травма была получена не во время боевых действий. И суд обязал военнослужащего вернуть выплату.

Верховный суд указал, что сама формулировка о том, что если увечье получено не во время боевых действий, не является обязательным условием выплаты. Юридически значимо то, что военнослужащий выполнял свою обязанность в зоне СВО. А ранение было получено в связи с исполнением этих обязанностей. Поэтому выплата получена законно, никакого неосновательного обогащения нет. Решение кассационного военного суда отменено, военнослужащий добился справедливости, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.