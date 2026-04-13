В Подмосковье пациент подхватил оспу обезьян через секс

В Подмосковье появился ещё один пациент с подтвержденной оспой обезьян. Он госпитализирован.

"Ещё один пациент госпитализирован, 38 лет... За пределы (страны) не выезжал. Контакт половой", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Домодедовской больницы, куда госпитализирован пациент.

Таким образом, сейчас в медучреждении лечатся два человека с таким диагнозом. Их состояние является удовлетворительным.

В феврале 2026 г. три случая оспы обезьян были зафиксированы в Подмосковье – заболевших госпитализировали также в состоянии средней степени тяжести.