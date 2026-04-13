В Подмосковье пациент подхватил оспу обезьян через секс

13 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика Московская область
Фото: Накануне.RU

В Подмосковье пациент подхватил оспу обезьян через секс

В Подмосковье появился ещё один пациент с подтвержденной оспой обезьян. Он госпитализирован.

"Ещё один пациент госпитализирован, 38 лет... За пределы (страны) не выезжал. Контакт половой", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Домодедовской больницы, куда госпитализирован пациент.

Таким образом, сейчас в медучреждении лечатся два человека с таким диагнозом. Их состояние является удовлетворительным.

В феврале 2026 г. три случая оспы обезьян были зафиксированы в Подмосковье – заболевших госпитализировали также в состоянии средней степени тяжести.

Теги: Домодедовская больница, оспа обезьян


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.04.2026 15:50 Мск У одного из пациентов Домодедовской больницы подтвердилась оспа обезьян
Ранее 15.02.2026 19:43 Мск Два новых случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге
Ранее 14.02.2026 14:36 Мск Диагноз обезьяньей оспы подтвержден у троих россиян в Домодедово
Ранее 02.02.2026 13:43 Мск В Подмосковье в больницу поступил второй пациент с диагнозом "оспа обезьян"
Ранее 01.02.2026 19:26 Мск Подтвердился диагноз у одного из пациентов, госпитализированных с подозрением на обезьянью оспу
Ранее 01.02.2026 14:16 Мск Роспотребнадзор начал эпидемическое расследование случаев возможной обезьяньей оспы в Подмосковье
Ранее 01.02.2026 09:10 Мск Пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" госпитализирован в Домодедово
Ранее 31.01.2026 20:22 Мск В Подмосковье госпитализировали пациентов с подозрением на оспу обезьян

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети