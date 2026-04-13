Савватеев встретился с Кравцовым

Лидер "Родной школы" член-корреспондент РАН Алексей Савватеев встретился с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Как рассказал Савватеев, встреча прошла один на один. Разговор был о Стратегии развития системы образования до 2036 года и проблемах образования: огромной нехватке учителей, мизерной оплате труда, безудержной цифровизации и др. И Кравцов даже пригласил на следующие встречи.

"Судя по всему, сегодня на встречу с министром просвещения были приглашены все критики, упомянутые в "Бесогоне" Никиты Сергеевича Михалкова. И, исходя из логики событий, все получили (или должны были получить) предложение работать над текстом Стратегии. Как к этому относиться — пока не до конца понятно. Если предложения проф.сообщества будут реально приняты во внимание и учтены, стоит признать это позитивным фактором и "движением навстречу" за возрождение и развитие образования в нашей стране", — написал математик.

К слову, Кравцов пообещал, что текст Стратегии после доработки будет обязательно опубликован для общественного обсуждения. Савватеев считает это обнадеживающим.

Текст документа, который будто бы разрабатывали более тысячи экспертов, так и не был опубликован. При этом заявлялось, что Стратегия практически готова. В феврале президент РФ Владимир Путин поручил ее доработать до 30 апреля.