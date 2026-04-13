Российский бюджет во втором квартале может пополниться нефтегазовыми доходами свыше плана

Значимые корректировки стоимости нефти в первом и втором квартале 2026 года еще скажутся на нефтегазовых доходах российского бюджета, и по итогам года размеры дефицита также могут скорректироваться, судить по одному кварталу не совсем объективно, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что Минфин России зафиксировал в январе-марте 2026 года дефицит федерального бюджета в 4,58 трлн руб. Это больше годового плана (3,8 трлн руб.).

В финансовом ведомстве объясняют ситуацию опережающим ростом расходов и снижением доходов. Так, расходы превысили план на 29%, недобор доходов – 20,6% от плана.

Пока неизвестно, смогут ли текущие высокие цены на нефть компенсировать просадку начала года, а также что будет с ценами на российские углеводороды в ближайшие три квартала. Эксперты все же ждут, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту нефтегазовых доходов бюджета РФ во втором квартале – с учетом лага в 2-3 месяца, пишет РБК.