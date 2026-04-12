Эвакуированные из зоны СВО украинцы получили выплаты в размере 10 тысяч рублей

Эвакуированные российским военными из зоны боевых действий украинцы, получили в России выплаты по 10 тысяч рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

В декабре из зоны боевых действий спасли 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России.

"Они получили выплаты по 10 тысяч, они имеют право на свободное передвижение. Те, у кого есть документы и желание выехать, они могут это сделать самостоятельно или при нашей помощи", - сказала Москалькова.

По ее словам, эвакуированные украинцы находятся в пунктах временного размещения в комфортных условиях и обеспечены всем необходимым, в том числе у них есть телефоны для связи с родственниками, а также возможность звонить им по видеосвязи.