В Тюмени директора турфирмы подозревают в мошенничестве на 16 миллионов рублей

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одной из туристических компаний, подозреваемой в мошенничестве почти на 16 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МВД.

Ущерб нанесен 50 жителям региона. Обвиняемой грозит до 10 лет. В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, с июня 2025 года по январь 2026 года генеральный директор одной из туристических компаний Тюмени организовала масштабную мошенническую схему по обману доверившихся ей клиентов: она заключала договоры на организацию туров - от пляжного до экскурсионного туризма. После получения оплаты злоумышленница переставала выходить на связь, путевки и билеты клиентам предоставлены не были, деньги она не возвращала, при этом скрывалась от пострадавших, уклонялась от контактов.

Установлено, что присвоенные деньги она направляла на личные нужды, покрывая собственные расходы, не предусмотренные договором.