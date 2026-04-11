Трамп объявил, что США "приступают к расчистке" Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты "приступают к расчистке" Ормузского пролива для обеспечения свободного судоходства в нем.

Как пишет ТАСС, в соцсети Truth Social Трамп назвал это "услугой для стран всего мира", включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Он отметил, что у этих стран "не хватает смелости или воли сделать эту работу самим".

При этом Трамп не пояснил, какие именно шаги намерена предпринять американская сторона.

Ранее сообщалось, что Иран ужесточает контроль над Ормузским проливом из-за израильских атак на Ливан.