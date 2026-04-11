Сервисы кикшеринга в Москве возобновили работу после снегопада

В Москве возобновили свою работу сервисы кикшеринга. Об этом Накануне.RU сообщили в столичном департаменте транспорта.

С 9 апреля в Москве временно убрали возможность аренды электросамокатов и велосипедов. Это было сделано до улучшения погодных условий – на город обрушился снегопад.

Как отметили в департаменте, сейчас самокаты и велосипеды на парковках снова доступны для аренды. Их можно брать для поездок.

Напомним, недавно журналистка Анна Шафран рассказала, что в Москве электросамокаты и другие подобные транспортные средства гоняют по тротуарам с сумасшедшей скоростью, а власти ничего не могут с этим поделать.