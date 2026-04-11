Роскосмос хочет снизить стоимость вывода грузов на орбиту

В Роскосмосе планируют снизить стоимость вывода грузов на орбиту. Об этом сообщил заместитель гендиректора госкорпорации Борис Глазков.

Заявление прозвучало в субботу на Молодежном космическом инженерном конгрессе в МГТУ им. Баумана. Как отметил Глазков, построить ракетную технику, которая снизит стоимость вывода грузов на орбиту – "это наша миссия, наша цель".

"Мы должны сделать вывод грузов на орбиту дешевым. Только так мы построим технический условный мост, порт в сторону космоса", - приводит его слова "Интерфакс".

Представитель Роскосмоса добавил, что чем дешевле будет себестоимость вывода груза на опорную орбиту, "тем приближаем мы человечество ко всем этим горизонтам, о которых все говорили".

Ранее сообщалось, что Россия вложит 4,5 трлн рублей в создание новой орбитальной станции.