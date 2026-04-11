Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Куклачев рассказал, как чувствует себя после перенесенного инфаркта

Народный артист РСФСР, известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал, как чувствует себя после перенесенного два года назад инфаркта.

В апреле 2024 года у 75-летнего Куклачева случился обширный инфаркт прямо во время его юбилейного концерта в Москве. Ночью состояние дрессировщика ухудшилось, его госпитализировали и провели операцию.

Как рассказал артист РИА Новости, сейчас он чувствует себя прекрасно. По его словам, у нас уникальные врачи. Куклачев добавил, что разработал специальную систему дыхания, с помощью которой смог нормализовать давление.

"Я проверил ее, она работает безотказно", - отметил он.

Напомним, что в 2025 году Юрий Куклачев попал в санкционный список Украины.

Теги: Куклачев, инфаркт, дрессировщик, состояние


