Авито продлил бесплатную доставку в Дагестан до 1 мая и отправил в регион 300 тонн питьевой воды

Авито продлил до 1 мая бесплатную доставку вещей в Дагестан и соседние районы, пострадавшие от паводка. Все жители пострадавших районов могут заказать товары из специального раздела #яПомогаю с доставкой за 1 рубль.

Раздел объединил в себе объявления с хештегом #яПомогаю в заголовке, на которые установлена символическая цена или их готовы отдать даром.

Пользователи Авито уже разместили более 13 тысяч объявлений в разделе, по которым оформлено около 2700 заказов в Дагестан. Наибольшим спросом пользуются взрослая и детская одежда, обувь, игрушки, бытовая техника.

Авито запустил гуманитарную кампанию в помощь жителям Дагестана 3 апреля. За эту неделю компания доставила в Дагестан 300 тонн питьевой воды и сейчас перевозит в регион спецтехнику для помощи в ликвидации последствий ЧС. Для помощи населению и спасательным организациям в Дагестан приехали сотрудники компании, которые занимаются приемом гуманитарных грузов и распределением по пострадавшим.

Кроме того, на этой неделе Авито обеспечил транспортировку 17,6 тонн кормов, произведенных компанией «Марс» в помощь местным приютам для животных.

Чтобы помочь пострадавшим от наводнения районам и передать вещи по символической цене, нужно разместить на платформе объявления с хэштегом в заголовке #яПомогаю и указать символическую цену от 10 рублей. Такие предложения попадут в раздел помощи Дагестану и получат приоритет в зонах ЧС и возможность бесплатной доставки до 1 мая.

Скоро Авито опубликует список всех тех, кто помог нам в реализации этой кампании.