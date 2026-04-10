Зарплатный разрыв: почему работа в офисе стала выгоднее удаленки

10 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Зарплатный разрыв: почему работа в офисе стала выгоднее удаленки

Данные Росстата показывают, что пять лет назад разница в доходах между офисными сотрудниками и удаленщиками почти отсутствовала. Тогда средняя зарплата по стране составляла 49 516 рублей, а на удаленке люди получали в среднем 46 133 рубля. Однако к 2026 году обычная средняя зарплата выросла в 2,1 раза и достигла 103 611 рублей. Как пишет KP.RU, теперь эта сумма на 20 тысяч рублей превышает те деньги, которые работодатели предлагают дистанционным сотрудникам в своих вакансиях.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов объяснил изданию причины такого перекоса. Экономист рассказал, что бизнес оправдывает низкие ставки для удаленщиков их экономией на поездках в офис, обедах и покупке деловой одежды. При этом эксперт призвал не доверять слепо цифрам в объявлениях, так как реальный объем работы и стабильность выплат на дистанции часто вызывают вопросы. Сафонов также отметил, что точно подсчитать реальные доходы удаленщиков сложно, ведь такие специалисты часто берут подработки в нескольких местах сразу.

Сообщалось, что по данным Социального фонда на февраль 2026 года, разрыв между самыми высокими и низкими пенсиями в России превысил 23 тысячи рублей. Из-за региональных надбавок и места проживания выплаты сильно разнятся.

зарплата, деньги, офис


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Мнения из сети