Зарплатный разрыв: почему работа в офисе стала выгоднее удаленки

Данные Росстата показывают, что пять лет назад разница в доходах между офисными сотрудниками и удаленщиками почти отсутствовала. Тогда средняя зарплата по стране составляла 49 516 рублей, а на удаленке люди получали в среднем 46 133 рубля. Однако к 2026 году обычная средняя зарплата выросла в 2,1 раза и достигла 103 611 рублей. Как пишет KP.RU, теперь эта сумма на 20 тысяч рублей превышает те деньги, которые работодатели предлагают дистанционным сотрудникам в своих вакансиях.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов объяснил изданию причины такого перекоса. Экономист рассказал, что бизнес оправдывает низкие ставки для удаленщиков их экономией на поездках в офис, обедах и покупке деловой одежды. При этом эксперт призвал не доверять слепо цифрам в объявлениях, так как реальный объем работы и стабильность выплат на дистанции часто вызывают вопросы. Сафонов также отметил, что точно подсчитать реальные доходы удаленщиков сложно, ведь такие специалисты часто берут подработки в нескольких местах сразу.

