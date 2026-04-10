В Кировском районном суде Екатеринбурга появился пушистый сотрудник - Иск

В Кировском районном суде Екатеринбурга появился свой "эрмитажный кот". Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Рыжий четвероногий пришел в здание на улице Шарташская, 19 с колокольчиком на шее и сразу полюбился всеми сотрудниками. Внештатному пушистому сотруднику дали прозвище Иск - все из-за его повадок и маршрута, которому следует любознательный кот.

"Поведение животного повторяет путь, типичный для поступающих в суд исковых заявлений. Маршрут кота начинается с поста судебных приставов, после чего он располагается на столе, чтобы быть замеченным сотрудниками и судьями. Если внимание к нему не проявляют, кот самостоятельно заходит в кабинеты секретарей и помощников судей", - рассказали в пресс-службе.

Посещает суд Иск строго в рабочие часы, а покидает здание только после того, как его потребности будут удовлетворены. Требования всегда одни и те же - корм и тактильное внимание со стороны сотрудников.

"Говорят, с таким помощником и рассматривать дела одно удовольствие. Главное - чтобы Иск не начал приносить встречные иски", - отмечают в суде.