На трассе М-12 "Восток" в Свердловской области столкнулись шесть автомобилей

Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает водителей о временном затруднении движения на трассе М-12 "Восток". В пятницу, 10 апреля, там произошло массовое ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ региона, авария случилась на 323-м километре трассы Первоуральского района в направлении Ачита. По предварительным данным, там столкнулись шесть автомобилей, два из которых грузовые.

Сейчас движение транспорта затруднено. Проезд осуществляется по одной полосе.

На месте работают автоинспекторы. Устанавливаются все обстоятельства.

Свердловская Госавтоинспекция призывает водителей учитывать сложные дорожные и погодные условия – апрельский снегопад, а также быть предельно внимательными на заснеженной дороге.