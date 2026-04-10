СМИ: Арабские шейхи попросили уехать украинских специалистов по ПВО

Арабские шейхи попросили уехать отправленных Владимиром Зеленским на Ближний Восток украинских специалистов противовоздушной обороны. Это произошло после того, как все пять объектов, которые те должны были защищать, были уничтожены иранскими военными, утверждает L'AntiDiplomatico.

Кроме этого, украинские ракеты ПВО во время отражения атаки попали по двум небоскребам в ОАЭ, сообщает издание.

В марте Зеленский заявил, что Украина направила 201 военного эксперта по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока. Они направлены по просьбе США и других "партнеров" Киева в рамках дронового соглашения", добавил глава киевского режима.

До этого он заявил газете The New York Times, что Украина направила специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. Он утверждал, что США обратились с просьбой о помощи 5 марта, а на следующий день украинская команда вылетела в регион.