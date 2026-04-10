Власти Владимира согласовали получасовой митинг против блокировки Telegram

Мэрия Владимира согласовала проведение митинга против блокировки Telegram. Организаторы хотели провести мероприятие в воскресенье, 12 апреля, но в итоге им предложили перенести акцию на утро буднего дня, пишет местное издание "Зебра".

В итоге была согласована дата 15 апреля (среда). Митинг состоится в так называемом гайд-парке на улице Суздальской, "Зебра" называет его "задворками ЦПКиО". У активистов будет всего полчаса на акцию.

В большинстве российских городов, где активисты запрашивали у властей проведение митингов против блокировок и в поддержку свободы интернета, власти отказывали либо сразу, либо передумывали после согласования под самыми разными предлогами.