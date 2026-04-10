"Бессмертный полк" в этом году снова пройдет в смешанном формате

В Кремле сообщили о планах по проведению в мае этого года акции "Бессмертный полк". Она пройдет в смешанном формате – очном и онлайн, передает "Интерфакс" со ссылкой на начальника управления президента по общественным проектом Сергея Новикова.

"Там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она [акция] пройдет в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, — онлайн", - сообщил Новиков.

В прошлом году очные шествия "Бессмертного полка" прошли в 57 из 89 регионов.